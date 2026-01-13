Coppa Italia Roma-Torino 2-3 Granata ai quarti | gol e highlights

Il Torino si impone 3-2 sulla Roma nell'incontro di Coppa Italia, conquistando così l'accesso ai quarti di finale. La partita, giocata all'Olimpico, ha visto i granata emergere con determinazione e autorevolezza, portando a casa un risultato importante. Di seguito, i dettagli e gli highlight di una sfida ricca di tensione e spettacolo.

Una notte da Toro vero, di quelle che restano nella memoria dei tifosi granata. Il Torino espugna lo stadio Olimpico di Roma con un emozionante 3-2, elimina i giallorossi e conquista con pieno merito i quarti di finale di Coppa Italia. Una partita intensa, giocata con personalità, carattere e.

Coppa Italia, Roma-Torino 2-3: decisivo Ilkhan al 90' - 2 allo stadio Olimpico grazie alla doppietta di Che Adams (35' e 52') e al gol ... msn.com

Roma, continua la maledizione Coppa Italia: i dati da incubo - Eliminazione agli ottavi per mano del Torino ed ennesima delusione per i giallorossi, che in questa competizione hanno trionfato per l'ultima volta nel 2008 ... corrieredellosport.it

TORINO AI QUARTI DI COPPA ITALIA! I granata conquistano la vittoria contro la Roma al 90esimo grazie al gol di Ilkhan. Roma eliminata dopo una partita combattutissima. Ai quarti il Torino affronterà l'Inter - facebook.com facebook

#Calcio, #CoppaItalia, il #Torino batte la #Roma e vola ai quarti di finale dove troverà l'Inter di @Tom_Angelini x.com

