Coperto l' angelo col volto della Meloni

Nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma, è stato coperto il volto restaurato di un angelo. L’angelo era stato trovato con un volto che somigliava molto a Giorgia Meloni, e ora, durante un intervento di restauro, lo hanno coperto con un velo. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e suscitato curiosità tra i passanti.

13.20 E' stato coperto, nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma, il volto restaurato dell'angelo trovato somigliante alla premier Giorgia Meloni. Dopo le polemiche esplose per una denuncia de La repubblica e il Pd che era insorto, l'immagine è stata coperta provvisoriamente con vernice, in attesa di una ulteriore modifica. "Ho sempre detto che se fosse stato divisivo lo avremmo rimosso",dice il parroco mons.Micheletti."E poi c'era una processione di persone che venivano solo per vederlo e non per pregare".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

La chiesa di San Lorenzo in Lucina al centro di una polemica.

Un architetto ha condiviso sui social una foto dell’affresco nella basilica di San Lorenzo in Lucina, scattata prima del restauro che ha scatenato molte polemiche.

Cancellato il volto dell'angelo di Giorgia Meloni: «Mi ha detto di farlo il Vaticano»

Roma, subito coperto l'angelo con il volto di Meloni. Non si poteva andare avanti cosìDopo le polemiche nate nei giorni scorsi sul presunto volto della presidente del consiglio Giorgia Meloni raffigurato sull'angelo della chiesa di ... iltempo.it

San Lorenzo in Lucina: l’angelo dal volto simile a Giorgia Meloni viene copertoDopo il restauro della statua, l'immagine al centro delle polemiche è stata temporaneamente oscurata, in attesa di decidere i possibili interventi ... rainews.it

L’angelo che ricordava Meloni è stato coperto. Il restauratore: “Richiesta del Vaticano” x.com

la Repubblica. . “L’ho coperto perché me lo ha detto il Vaticano”. Bruno Valentinetti è accanto al dipinto che fino a ieri sera, nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, ritraeva il volto di Giorgia Meloni come un angelo. “Ieri sera - racconta il restauratore - l’ho cance - facebook.com facebook