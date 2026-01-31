Angelo col volto di Meloni in Chiesa?

La chiesa di San Lorenzo in Lucina al centro di una polemica. Durante un restauro, l’affresco che raffigurava un cherubino mostra ora un volto che somiglia molto a quello di Giorgia Meloni, come se fosse diventato un angelo. La scoperta ha fatto scoppiare il dibattito tra chi vede un semplice intervento di restauro e chi ipotizza un messaggio nascosto. Intanto, i restauratori sono al lavoro per chiarire cosa è successo davvero.

10.01 Esplode il caso del restauro della Basilica di San Lorenzo in Lucina dove in un affresco prima c'era il volto di un cherubino e adesso sembrerebbe ci sia il viso della Meloni come angelo. Insorge il Pd: "Chiediamo che il ministro della Cultura Giuli attivi la Soprindendenza sulla notizia di Repubblica"." E'inaccettabile" "l'ipotesi che l'intervento di restauro su un bene tutelato" abbia "una potenziale grave violazione del Codice dei Beni cultural" "indipendentemente che si tratti del volto di Giorgia di Meloni".

