Albacete Real Madrid 3-2 clamoroso in Copa del Rey | inizia da incubo l’era Arbeloa! Blancos eliminati

Da calcionews24.com 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Albacete ha sconfitto il Real Madrid 3-2 in Copa del Rey, segnando un risultato sorprendente e inatteso. La partita ha rappresentato un inizio difficile per Arbeloa, con il Real Madrid eliminato dalla competizione. Un episodio che ha suscitato grande discussione tra tifosi e addetti ai lavori, evidenziando le sfide e le imprevedibilità del calcio.

Albacete Real Madrid 3-2, clamoroso quanto successo in Copa del Rey: inizio horror per Arbeloa! Blancos eliminati Doveva essere la notte della rinascita, l’inizio di una nuova era, si è trasformata in una delle pagine più nere della storia recente del club. Il Real Madrid saluta la Copa del Rey, cadendo rovinosamente per 3-2 in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

albacete real madrid 3 2 clamoroso in copa del rey inizia da incubo l8217era arbeloa blancos eliminati

© Calcionews24.com - Albacete Real Madrid 3-2, clamoroso in Copa del Rey: inizia da incubo l’era Arbeloa! Blancos eliminati

Leggi anche: Albacete-Real Madrid (mercoledì 14 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Arbeloa debutta in Copa del Rey

Leggi anche: Xabi Alonso non è più l’allenatore del Real Madrid: clamoroso esonero in casa Blancos. Al suo posto c’è Arbeloa

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Pronostico Albacete-Real Madrid 14/01/2026 Coppa del Re; Real Madrid - Athletic Club Liga F; Dove vedere Barcellona-Real Madrid, finale della Supercoppa di Spagna, in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Albacete x Real Madrid - Retrospecto, escalações e onde assistir.

albacete real madrid 3Il primo Real Madrid di Arbeloa è un disastro: 3-2 Albacete, è fuori dalla Copa del Rey - Il primo Real Madrid di Alvaro Arbeloa finisce male. m.tuttomercatoweb.com

albacete real madrid 3Coppa del Re 2025-2026: Albacete-Real Madrid, le probabili formazioni - Real Madrid, ottavi di finale della Coppa del Re 2025- sportal.it

albacete real madrid 3Albacete Balompié 3-2 Real Madrid: resumen, resultado y goles del partido de octavos de final de la Copa del Rey - JANUARY 14: Jefte Betancor of Albacete Balompie celebrates his team second goal during the Copa del Rey Round of 16 match between Albacete Balompié and Real Madrid at Estadio Carlos ... cadenaser.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.