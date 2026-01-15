Albacete Real Madrid 3-2 clamoroso in Copa del Rey | inizia da incubo l’era Arbeloa! Blancos eliminati
L’Albacete ha sconfitto il Real Madrid 3-2 in Copa del Rey, segnando un risultato sorprendente e inatteso. La partita ha rappresentato un inizio difficile per Arbeloa, con il Real Madrid eliminato dalla competizione. Un episodio che ha suscitato grande discussione tra tifosi e addetti ai lavori, evidenziando le sfide e le imprevedibilità del calcio.
Albacete Real Madrid 3-2, clamoroso quanto successo in Copa del Rey: inizio horror per Arbeloa! Blancos eliminati Doveva essere la notte della rinascita, l’inizio di una nuova era, si è trasformata in una delle pagine più nere della storia recente del club. Il Real Madrid saluta la Copa del Rey, cadendo rovinosamente per 3-2 in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
