Albacete-Real Madrid mercoledì 14 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Arbeloa debutta in Copa del Rey
Mercoledì 14 gennaio 2026 alle ore 21:00 si gioca la partita Albacete-Real Madrid, valida per la Copa del Rey. In questa occasione, il debutto di Arbeloa rappresenta un momento importante per il club. Analizziamo formazioni, quote e pronostici, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla sfida, nel contesto di un inizio d’anno che il Real Madrid spera possa portare segnali positivi dopo le recenti difficoltà affrontate contro il Barcellona.
Dopo le tante amarezze patite contro il Barcellona negli scontri diretti dell’anno scorso, il Real Madrid sperava di aprire il 2026 in maniera diversa: la finale di Supercopa poteva rappresentare una buona occasione per la squadra di Xabi Alonso per mettere in discussioni l’egemonia blaugrana ma anche in questa occasione la squadra di Flick ha . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: CF Talavera de la Reina-Real Madrid (mercoledì 17 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Esordio dei Blancos in Copa del Rey
Leggi anche: CF Talavera de la Reina-Real Madrid (mercoledì 17 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Esordio dei Blancos in Copa del Rey
Depor e Albacete, un tuffo nel passato dal sapore di Liga: la Copa del Rey e le sfide contro Atletico e Real - Gli ottavi di finale di Copa del Rey rispolverano due vecchie sfide nostalgiche come Deportivo- gianlucadimarzio.com
Conexión Real Madrid - Albacete - El Real Madrid y el Albacete mantienen un gran relación que se ha traducido en varias operaciones realizadas este verano. as.com
Jesús Vallejo: "Un Albacete-Real Madrid en el Belmonte sería muy chulo" - El defensor se ha convertido en el héroe del equipo en la Copa del Rey al marcar el gol que forzaba la prórroga y, ... cope.es
: sarà l'Albacete l'avversario del Real Madrid agli ottavi di finale di Coppa del Re. La partita si disputerà in trasferta il 13, 14 o 15 gennaio e sarà a gara unica. - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.