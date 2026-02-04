La Polizia Locale ha messo in atto controlli nei quartieri di Secondigliano, Arenella e Vomero. Durante le verifiche, sono stati sequestrati circa 3 quintali di prodotti ortofrutticoli non sicuri. Le operazioni mirano a fermare il commercio abusivo e a garantire che gli alimenti in vendita siano in regola. Nessuno è stato arrestato, ma l’intervento ha portato a un importante sequestro.

Tempo di lettura: 2 minuti Un’attività finalizzata a contrastare il commercio abusivo e a tutelare la sicurezza alimentare è stata condotta dalla Polizia Locale nei quartieri Secondigliano, Arenella e Vomero. I controlli, svolti in collaborazione con il personale dell’ASL Napoli 1 Centro, sono stati eseguiti anche a seguito delle segnalazioni dei cittadini. A Secondigliano, gli agenti dell’Unità Operativa territoriale hanno individuato una rivendita ambulante di prodotti ortofrutticoli risultata priva delle autorizzazioni amministrative necessarie per l’esercizio dell’attività e per l’occupazione del suolo pubblico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Controlli della Polizia Locale a tutela della sicurezza alimentare, sequestrati 3 quintali di prodotti ortofrutticoli

