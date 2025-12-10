Cannabis shop blitz della Polizia | sequestrati 5 chili di prodotti due denunciati
La Polizia ha effettuato un blitz in un cannabis shop, sequestrando oltre cinque chili di prodotti a base di cannabis. Durante l'operazione sono state denunciate due persone a piede libero. L'intervento rientra in un'azione mirata al contrasto del commercio illegale di sostanze stupefacenti.
Oltre cinque chilogrammi di prodotti a base di cannabis sequestrati e due persone denunciate a piede libero. È il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nel centro di Salerno. Gli agenti della Squadra Mobile, coadiuvati dalla Divisione Polizia Amministrativa, sono intervenuti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Salerno: la Polizia sequestra oltre 5 kg di prodotti a base di cannabis. Denunciata titolare e dipendente di un cannabis shop - Nel corso di un controllo, svolto unitamente al personale della Divisione Polizia Amministrativa, è stato appurato che il predetto esercizio, in violazione della recente normativa introdotta dal nuovo ... infocilento.it scrive
