Controlli dei carabinieri nei bar con slot machine e videopoker | 11 locali multati

I carabinieri hanno chiuso il primo mese dell’anno con 11 locali multati nel Vco. Durante i controlli, hanno sequestrato apparecchi e multato i gestori per oltre 26mila euro. La maggior parte delle sanzioni riguarda bar e sale slot che funzionavano senza licenza o in modo irregolare. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli per fermare il gioco d’azzardo clandestino e tutelare i cittadini più vulnerabili.

Oltre 26mila euro di sanzioni e 11 locali multati. É questo il bilancio dei controlli svolti dai carabinieri nel mese di gennaio nei locali del Vco dove sono presenti macchinette videopoker e slot machine, con l'obiettivo di contrastare il gioco d'azzardo e la ludopatia.

