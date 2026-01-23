Blitz dei carabinieri e agenzia delle dogane | 11 slot machine illegali

Nella giornata di oggi, i carabinieri di Cesa, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato di Caserta, hanno effettuato un controllo presso una sala slot lungo via Caravaggio. L’intervento ha portato al sequestro di 11 slot machine risultate illegali, nell’ambito di un’operazione volta a garantire il rispetto delle normative vigenti nel settore dei giochi e delle scommesse.

I controlli presso una sala scommesse in via Caravaggio a Cesa. denunciato il titolare e multe per 121mila euro L’intervento, frutto di un’attività di vigilanza attenta e coordinata, ha portato alla scoperta di numerosi apparecchi da gioco non conformi alla normativa vigente. All’interno dell’esercizio, infatti, i militari hanno rinvenuto undici slot machine prive dei necessari titoli autorizzativi e non collegate alla rete telematica statale, requisito fondamentale per garantire trasparenza, controllo e tutela dei giocatori. Al termine degli accertamenti, il titolare dell’attività è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà, mentre sul piano amministrativo sono state contestate sanzioni per un importo complessivo pari a 121.🔗 Leggi su Casertanews.it

