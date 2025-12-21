Furto nella notte in un bar del centro. I ladri, dopo aver forzato una finestra sul retro, sono entrati nel locale approfittando del buio e hanno agito in pochi minuti, riuscendo a fuggire con un bottino di circa 20 mila euro in contanti.Una volta all’interno, hanno scassinato sei slot machine. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Colpo nella notte in un bar, svuotate sei slot machine

