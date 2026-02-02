Rovagnati annuncia che nel 2025 ha donato più di 37 mila pasti a persone in difficoltà. L’azienda di Biassono, nota per il suo Gran Biscotto, continua a impegnarsi contro lo spreco alimentare, un tema che tocca da vicino l’Italia. I numeri indicano un passo avanti concreto e quotidiano, con una strategia che unisce attenzione sociale e sostenibilità ambientale.

Biassono (Monza), 2 febbraio 2026 – Rovagnati contro lo spreco alimentare, una missione consolidata per il colosso del Gran Biscotto che unisce sociale e green. E i numeri del 2025 confermano l’impegno: l’anno scorso l’ azienda alimentare di Biassono ha raccolto e distribuito 18mila 660 chili di eccedenze di cibo, pari a 37.320 pasti destinati a persone in difficoltà. Green economy. Quest’attività ha generato un impatto positivo anche in termini ambientali con il risparmio di 122.654 chili di CO2, 93.184 m3 di acqua e 65.543 metri quadrati di suol o, un risultato misurato attraverso la piattaforma Regusto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rovagnati contro lo spreco alimentare: nel 2025 donati oltre 37mila pasti a persone in difficoltà

