Bianca Balti ha aperto il suo cuore sui social, condividendo un video in cui parla della sua esperienza con il cancro. La modella descrive con sincerità il percorso affrontato, senza filtri, mettendo in mostra tutta la forza e il coraggio necessari per superare un momento difficile. La sua testimonianza è diventata subito virale, toccando molti fan e seguaci che apprezzano la sua sincerità e la sua determinazione.

Bianca Balti ha condiviso un momento intimo e potente con i suoi seguaci, riproponendo un video che racconta il suo viaggio attraverso la malattia. Il 30 gennaio 2026, su Instagram, la modella ha ricordato l’ultimo ciclo di chemioterapia, avvenuto esattamente un anno prima. Non si tratta di un semplice anniversario, ma di un atto di testimonianza: un gesto che vuole essere al tempo stesso personale e universale. La 41enne, affetta da tumore ovarico al terzo stadio, ha scelto di raccontare il suo percorso non solo per sé, ma per chiunque stia affrontando una battaglia simile. Il video, in tono calmo ma carico di emozione, ripercorre i momenti più drammatici del suo trattamento: la rasatura dei capelli, le sedute in ospedale, il silenzio che accompagna le terapie, i giorni in cui il corpo sembra non rispondere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La testimonianza intensa di Bianca Balti sulle terapie contro il cancro, raccontata con sincerità e coraggio

