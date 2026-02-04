Contrasto all' inquinamento del fiume Sarno denunciata una persona
I Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino hanno scoperto una fuoriuscita di reflui industriali da un pozzetto di ispezione a Solofra. Durante i controlli contro l’inquinamento del fiume Sarno, hanno denunciato una persona per aver scaricato sostanze nocive nell’ambiente. La scoperta arriva dopo alcune verifiche fatte in collaborazione con i colleghi dell’Arma territoriale.
Nell’ambito delle attività di controllo finalizzate al contrasto dell’inquinamento del fiume Sarno, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, accertavano nel comune di Solofra, la fuoriuscita di reflui industriali da un pozzetto di ispezione.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
