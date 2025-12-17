Contrasto all’inquinamento del Fiume Sarno siglata intesa a Napoli

A Napoli è stata siglata un’intesa strategica per contrastare l’inquinamento del Fiume Sarno. Questo accordo rappresenta un passo importante nella tutela del patrimonio ambientale, rafforzando la collaborazione tra istituzioni e rafforzando la lotta contro i crimini ambientali. L’obiettivo è preservare un elemento di grande valore culturale e naturale, garantendo un futuro più sostenibile e rispettoso per la regione e l’intera nazione.

"La salvaguardia del sistema ambientale è una priorità assoluta. Con questo protocollo rafforziamo la sinergia tra istituzioni per contrastare i crimini ambientali e tutelare un patrimonio che è parte fondamentale dell'identità nazionale". Lo ha detto il procuratore generale di Napoli, Aldo Policastro, dopo la sottoscrizione del "Protocollo d'Intesa per le attività investigative finalizzate alla repressione dei fenomeni di inquinamento del Fiume Sarno e dei suoi affluenti". Il protocollo, firmato dai procuratori Generali delle Corti d'Appello di Napoli e Salerno, dai Procuratori della Repubblica di Torre Annunziata, Avellino e Nocera Inferiore, insieme ai vertici delle principali Forze di Polizia (Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia Costiera, Polizia Metropolitana) e agli enti tecnici, ARPA Campania e ISPRA, nasce con l'obiettivo di rafforzare il coordinamento interdistrettuale delle indagini lungo l'intero corso del Sarno, considerato uno dei fiumi più inquinati d'Europa.

