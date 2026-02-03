Accordo commerciale tra Stati Uniti e India | svolta dopo mesi di tensioni

Donald Trump annuncia un nuovo accordo commerciale tra Stati Uniti e India. Dopo mesi di tensioni, il presidente americano ha comunicato che le due nazioni hanno trovato un’intesa, mettendo fine a un periodo di frizioni tra le due potenze economiche. La notizia fa tirare un sospiro di sollievo a chi si chiedeva come si sarebbe risolta la disputa commerciale.

Il 2 febbraio il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha comunicato il raggiungimento di un nuovo accordo commerciale con l'India, ponendo fine a una lunga fase di frizioni tra la prima e la quinta economia mondiale. L'annuncio è arrivato attraverso il social network Truth Social, utilizzato abitualmente dal leader statunitense per le comunicazioni ufficiali. Petrolio e nuovi impegni energetici. Secondo quanto dichiarato da Trump, il primo ministro indiano Narendra Modi avrebbe accettato di interrompere gli acquisti di petrolio russo, impegnandosi invece a incrementare le importazioni di greggio dagli Stati Uniti e, in prospettiva, anche dal Venezuela, paese che Washington considera sotto la propria influenza politica.

