È stato raggiunto un accordo sulla distribuzione delle commissioni permanenti del consiglio regionale, che include una mediazione tra le parti. Tuttavia, AVS e Mastella rimangono esclusi dalle nomine delle presidenze più rilevanti. La questione ora si concentra sulla conquista delle cariche di maggiore peso, mentre le trattative proseguono per definire le assegnazioni delle posizioni di rilievo.

Trovata la mediazione per le presidenze delle commissioni permanenti in consiglio regionale, ora si battaglia per ottenere le più importanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Consiglio regionale Campania, per le commissioni manca l’accordo. Fico spedisce Casillo a trattare coi partiti

Leggi anche: Consiglio regionale della Calabria, elette le presidenze delle otto commissioni: i nomi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Consiglio regionale della Campania, lo scontro sulle commissioni è appena iniziato; Regione, verso l'intesa sulle Commissioni. Il 21 si torna in Aula con giunta e dibattito; Maggioranza larga, tensioni strette. in Regione tra Pd e Cinque Stelle spunta l’asse casertano Villano–Aveta; Consiglio regionale Campania, stallo commissioni: «Adesso si acceleri». ?Sulle otto presidenze non c’è accordo.

Commissioni consiglio regionale, c’è l’accordo. Avs e Mastella restano fuori dalle presidenze - Trovata la mediazione per le presidenze delle commissioni permanenti in consiglio regionale, ora si battaglia per ottenere le più importanti ... fanpage.it