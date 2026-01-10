Commissioni consiglio regionale c'è l'accordo Avs e Mastella restano fuori dalle presidenze
È stato raggiunto un accordo sulla distribuzione delle commissioni permanenti del consiglio regionale, che include una mediazione tra le parti. Tuttavia, AVS e Mastella rimangono esclusi dalle nomine delle presidenze più rilevanti. La questione ora si concentra sulla conquista delle cariche di maggiore peso, mentre le trattative proseguono per definire le assegnazioni delle posizioni di rilievo.
Trovata la mediazione per le presidenze delle commissioni permanenti in consiglio regionale, ora si battaglia per ottenere le più importanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
