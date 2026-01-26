Grattacielo Movimento 5 stelle | La situazione è grave servono interventi concreti

Il Movimento 5 Stelle evidenzia l’urgenza di interventi concreti per la situazione del Grattacielo, sottolineando la preoccupazione per la sicurezza civile e il rischio di perdita della casa per alcuni residenti. Pur senza attribuire colpe, il partito ribadisce l’importanza di affrontare tempestivamente le criticità per garantire condizioni di sicurezza e tutela abitativa.

L’emergenza abitativa riguardante il Grattacielo continua a far parlare la politica. Il Movimento 5 stelle, che precisa non voler attribuire colpe, pone l’attenzione sulla sicurezza civile, sollecitando l’urgenza di agire concretamente, visto il rischio, per alcuni di ritrovarsi senza un tetto sopra la testa. “La realtà che si è palesata è grave, urgente e complessa - dichiarano i rappresentanti del partito -. Non può essere liquidata con una risposta semplicistica del tipo: ‘gli appartamenti sono privati, se la risolvano i proprietari’. Parliamo di una situazione che coinvolge numerosi sfollati, tra cui persone fragili, famiglie con figli minorenni e anziani.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Grattacielo, interviene il Movimento 5 stelle: “Non si può lasciare sola una parte della città”Il Movimento 5 Stelle di Ferrara ha espresso preoccupazione riguardo alla situazione del grattacielo inagibile dopo l’incendio di una delle torri.

