NdC Sant’Agata de’Goti | Soddisfazione per la nomina di Giovanna Razzano e appello a un confronto programmatico in vista delle elezioni

Il coordinamento di Sant’Agata de’ Goti esprime soddisfazione per la nomina di Giovanna Razzano, sottolineando l’importanza di un percorso condiviso. Invita tutte le parti interessate a confrontarsi in modo trasparente e collaborativo, al fine di preparare un’azione amministrativa efficiente e coerente con i principi di collegialità e chiarezza politica, in vista delle prossime elezioni comunali.

Il coordinamento locale sottolinea il prestigio dell'incarico e invita a costruire un percorso condiviso per le prossime amministrative, seguendo i principi di collegialità e chiarezza politica. Sant'Agata de'Goti, 21 gennaio 2026 – " La nomina di Giovanna Razzano ad assessore al Bilancio, alla Programmazione economica e alle Finanze della Città di Benevento è motivo di soddisfazione non già solo per la nostra compagine politica, ma per l'intera comunità di Sant'Agata de'Goti, in considerazione dell'oggettivo prestigio dell'incarico. L'oggettivo valore della nomina premia certamente le brillanti qualità professionali oltre che l'impegno politico coerente e lineare", è quanto si legge in una nota del coordinamento NdC di Sant'Agata de' Goti.

