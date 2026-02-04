Conerobus protagonista ai Giochi Olimpici | fornirà 10 bus e altrettanti autisti
Conerobus sarà tra i protagonisti dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina. La società fornirà dieci bus e altrettanti autisti per garantire i trasporti durante le Olimpiadi. L’azienda ha già iniziato a prepararsi per questa grande occasione, che coinvolge tutta la regione.
ANCONA – Anche Conerobus sarà parte attiva dei Giochi Olimpici invernale di Milano-Cortina che si apprestano a iniziare.L’azienda di Trasporto pubblico locale controllata dal Comune di Ancona infatti sarà operativa nel trasporto tra Cortina d’Ampezzo e Milano, con una squadra composta da dieci.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Approfondimenti su Conerobus Milano Cortina
Giochi Olimpici e Paralimpici: sport protagonista a Casa Airbnb
Casa Airbnb a Milano apre le sue porte per celebrare i Giochi Olimpici e Paralimpici, offrendo un’esperienza che unisce l’accoglienza italiana alla passione per lo sport.
Moncler torna ai Giochi Olimpici insieme al Team Brasile
Cesc Fàbregas con la Torcia Olimpica dei Giochi Olimpici Invernali di MilanoCortina2026 - facebook.com facebook
XXV Giochi Olimpici e XIV Giochi Paralimpici invernali, Milano-Cortina 2026. Il supporto della Difesa: 170 mezzi più assetti radar, aerei e uav 1928 militari 2000 carabinieri x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.