Conerobus protagonista ai Giochi Olimpici | fornirà 10 bus e altrettanti autisti

Conerobus sarà tra i protagonisti dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina. La società fornirà dieci bus e altrettanti autisti per garantire i trasporti durante le Olimpiadi. L’azienda ha già iniziato a prepararsi per questa grande occasione, che coinvolge tutta la regione.

ANCONA – Anche Conerobus sarà parte attiva dei Giochi Olimpici invernale di Milano-Cortina che si apprestano a iniziare.L'azienda di Trasporto pubblico locale controllata dal Comune di Ancona infatti sarà operativa nel trasporto tra Cortina d'Ampezzo e Milano, con una squadra composta da dieci.

