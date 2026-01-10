Casa Airbnb a Milano apre le sue porte per celebrare i Giochi Olimpici e Paralimpici, offrendo un’esperienza che unisce l’accoglienza italiana alla passione per lo sport. In questo spazio, ospiti e visitatori possono vivere l’atmosfera delle grandi manifestazioni sportive in un ambiente sobrio e confortevole, nel rispetto delle tradizioni e dei valori che rendono unico il nostro Paese.

C’è un indirizzo nel cuore di Milano dove il calore dell’ ospitalità italiana incontra la magia e il fascino dello sport. Ebbene sì, stiamo parlando di Casa Airbnb, uno spazio pensato per accogliere, ispirare e far vivere l’atmosfera dei Giochi Olimpici e Paralimpici in modo autentico. Andiamo per ordine e scopriamo di più. DAL 7 AL 22 FEBBRAIO 2026: DATE DA SEGNARE IN AGENDA. A CASA AIRBNB.. Dal 7 al 22 febbraio 2026, in via Senato, nel cuore pulsante del capoluogo lombardo, Casa Airbnb aprirà le sue porte a milanesi e visitatori da tutto il mondo. In programma un ricchissimo (e a nostro avviso interessante) palinsesto. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Giochi Olimpici e Paralimpici: sport protagonista a Casa Airbnb

