moncler torna ai giochi olimpici insieme al team brasile

Anche Moncler parteciperà alle prossime Olimpiadi Invernali. Il marchio italiano ha annunciato il suo ritorno ai Giochi Olimpici come sponsor ufficiale del Comitato Olimpico Brasiliano e sponsor tecnico della Federazione Brasiliana degli Sport sulla Neve, un omaggio al DNA del brand e alla sua storia al fianco degli atleti. Uno in particolare, ovviamente, Lucas Pinheiro Braathen, campione del mondo di sci alpino e brand ambassador di Moncler Grenoble. Courtesy of the brand Courtesy of the brand Courtesy of the brand «Moncler è stato un vero punto di riferimento nel mio percorso verso le Olimpiadi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

