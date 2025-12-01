Moncler torna ai Giochi Olimpici insieme al Team Brasile

Anche Moncler parteciperà alle prossime Olimpiadi Invernali. Il marchio italiano ha annunciato il suo ritorno ai Giochi Olimpici come sponsor ufficiale del Comitato Olimpico Brasiliano e sponsor tecnico della Federazione Brasiliana degli Sport sulla Neve, un omaggio al DNA del brand e alla sua storia al fianco degli atleti. Uno in particolare, ovviamente, Lucas Pinheiro Braathen, campione del mondo di sci alpino e brand ambassador di Moncler Grenoble. Courtesy of the brand Courtesy of the brand Courtesy of the brand «Moncler è stato un vero punto di riferimento nel mio percorso verso le Olimpiadi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Moncler torna ai Giochi Olimpici insieme al Team Brasile

Contenuti che potrebbero interessarti

Torna l’Albero di Natale a piazza di Spagna A Piazza di Spagna si prepara l’allestimento natalizio: quest’anno arriva un albero sintetico “a effetto naturale”, pensato per rispettare l’eleganza della scalinata e del centro storico. L’accensione è prevista per il - facebook.com Vai su Facebook

Novembre ad alta volatilità sui mercati che però hanno quasi cancellato ribassi registrati negli ultimi 30 giorni. Dal rosso del Nasdaq ai Magnifici 7, dall'exploit di Moncler e Mps fino #Bitcoin: il bilancio parziale del mese, con @elisaapiazza Vai su X

La magia dei Giochi che trasforma tutti in atleti olimpici - Atleti e pubblico, organizzatori e volontari, politici e dirigenti, giornalisti e cittadini. ilgiornale.it scrive