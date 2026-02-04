Conegliano raggiunge la 28esima vittoria consecutiva in Champions superando Lodz con il vantaggio del gol
Conegliano conquista la sua 28esima vittoria di fila in Champions League, battendo Lodz con un gol di vantaggio. La squadra veneta mantiene il suo record assoluto per un club italiano e si avvicina sempre di più alla finalissima. La partita si gioca al PalaVerde, dove le ragazze di coach Santarelli continuano a dimostrare di essere inarrestabili.
**Conegliano, storia in Champions: 28 vittorie consecutive in Europa, record assoluto per una squadra italiana** A Conegliano, nel cuore del PalaVerde, il 4 febbraio 2026, la storia del volley femminile italiano prende una forma nuova. Con una sconfitta netta di 3 a 0 contro le polacche del?KS Commercecon?odz, la squadra guidata da coach Santarelli si impegna in una partita che non solo conclude il girone di Champions League, bensì consolida un record senza precedenti. La vittoria, iniziata con il primo set e conclusa in maniera definitiva con la vittoria del terzo, è stata un’azione di puro dominio: la 28ª vittoria consecutiva in Europa, una cifra senza precedenti per una squadra italiana in Champions League. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Conegliano Vittoria
Conegliano strapazza Lodz in Champions League, ma arriva la beffa del quoziente set: non sarà n.1 ai quarti
Conegliano vince facilmente contro Lodz in Champions League, ma il sogno di essere prima nei quarti sfuma per il quoziente set.
Esordio con vittoria in Champions per la Igor: azzurre a segno 1-3 a Lodz
Da Conegliano a Cortina in bus: un collegamento diretto per le Olimpiadi 2026 In occasione delle Olimpiadi Invernali, dal 4 al 22 febbraio 2026 sarà possibile raggiungere Cortina d’Ampezzo comodamente in autobus anche da Conegliano, grazie al servizi facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.