Esordio con vittoria in Champions per la Igor | azzurre a segno 1-3 a Lodz
Inizia con una vittoria da tre punti l'avventura in Champions League della Igor Volley di Lorenzo Bernardi, che vince 1-3 a Lodz, in casa del Budowlani, e parte così nel migliore dei modi nella Pool B. Mvp per Lina Alsmeier, tenuta in partenza a riposo ma decisiva poi subentrando dalla panchina. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
