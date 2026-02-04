Conegliano strapazza Lodz in Champions League ma arriva la beffa del quoziente set | non sarà n1 ai quarti
Conegliano vince facilmente contro Lodz in Champions League, ma il sogno di essere prima nei quarti sfuma per il quoziente set. Le ragazze di casa dominano con un 3-0 senza pietà, ma il calcolo dei set complessivi le penalizza e devono accontentarsi del secondo posto. La partita si è giocata al PalaVerde di Treviso, davanti a un pubblico entusiasta, ma alla fine la posizione in classifica resta amara.
Conegliano ha strapazzato l’LKS Commercecon Lodz con un sonoro 3-0 (25-17; 25-18; 25-12), ma il risultato conseguito di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso non è bastato per meritarsi lo status di numero 1 nei quarti di finale della Champions League di volley femminile. Le Campionesse d’Europa hanno concluso la fase a gironi da imbattute, con all’attivo 6 vittorie, 17 punti e un quoziente set di 18-2: sono gli stessi numeri del Fenerbahce Istanbul, ma la corazzata turca di Marcello Abbondanza e Alessia Orro ha un quoziente punti leggermente migliore (+119 contro +114). Le Pantere si presenteranno alla fase a eliminazione diretta da numero 2 della graduatoria combinata e l’avversaria uscirà dal playoff tra due seconde classificate. 🔗 Leggi su Oasport.it
