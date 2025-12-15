Come Ilaria Salis The Trial racconta la storia di Maja T che rischia 24 anni di carcere in Ungheria

Roma, 15 dic. (askanews) – Un documentario che racconta una storia simile a quella di Ilaria Salis. Quella di Maja T., attivista non binary di nazionalità tedesca in prigione d'isolamento a Budapest, che a 25 anni rischia una condanna di 24 anni. Mentre l'Ungheria protesta contro le misure sempre più restrittive del governo autoritario, il tribunale prepara la sua sentenza. Un caso che viene raccontato nel documentario di Marta Massa, The Trials, appena uscito in streaming su OpenDDB e disponibile per proiezioni pubbliche.

Ilaria Salis, il paragone assurdo col '38: gli scafisti con i migranti come chi salvò gli ebrei - L’unica spiegazione è che Ilaria Salis sia in preda a un vero e proprio delirio. iltempo.it

Giorgia Meloni, nel suo intervento che ha chiuso la festa di Fdi di Atreju ha messo nel mirino la sinistra. E #IlariaSalis - facebook.com facebook