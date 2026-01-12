Chiesti due anni di carcere per la stalker di Madalina Ghenea | l'attrice ora vuole 5 milioni di danni

Madalina Ghenea ha chiesto un risarcimento di cinque milioni di euro e si è costituita parte civile contro una donna di Limbiate, accusata di stalking aggravato. La vicenda riguarda un periodo di comportamenti molesti che hanno portato l’attrice e sua madre a rivolgersi alle autorità. Il processo mira a chiarire le responsabilità e a tutelare la loro integrità, segnando un passo importante nel contrasto ai comportamenti persecutori.

