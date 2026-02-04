Gli USR hanno annunciato il voto minimo necessario per superare la prova orale del concorso PNRR3 dedicato alla scuola secondaria. La soglia di accesso è stata aggiornata e pubblicata ufficialmente, rendendo più chiari i requisiti per i candidati che vogliono entrare in ruolo.

Gli USR hanno pubblicato il voto minimo di accesso alla prova orale per il concorso PNRR3 per la scuola secondaria bandito con DDG. 29392025 e le prove orali hanno già avuto inizio. L'articolo Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria, voto minimo AGGIORNATO AM30 e BB02.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Concorso docenti PNRR3

Gli USR hanno annunciato il voto minimo richiesto per superare la prova orale del concorso PNRR3 dedicato alla scuola secondaria.

Sono disponibili online le informazioni relative alle ammissioni alla prova orale e al voto minimo richiesto per il concorso PNRR3 scuola secondaria, aggiornato dagli USR.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Concorso docenti PNRR3

Argomenti discussi: Secondaria I e II grado – Prova orale concorso docenti PNRR3: come progettare la lezione simulata. Doppio webinar + materiali di preparazione inclusi; Concorso docenti PNRR 3: scioglimento della riserva; CONCORSO DOCENTI PNRR 3: percorso di ascolto e feedback per la prova orale area umanistica I e II Grado; Concorso docenti PNRR3: realizzare presentazioni efficaci con CANVA e Powerpoint.

Concorso docenti PNRR3, il 2 febbraio ultimo giorno per sciogliere la riservaI docenti che hanno partecipato con riserva alla prova scritta del concorso PNNR3 indetto con DDG n. 2938/2025 per infanzia e primaria e DDG n. 2939/2025 per la scuola secondaria hanno tempo fino al 2 ... orizzontescuola.it

Concorso PNRR3: bando con posti per un triennio, ma in alcune classi di concorso si arriverà anche agli elenchi regionali. Pillole di Question TimeNel question time del 23 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas ... orizzontescuola.it

Concorso docenti - verso la prova orale Proteo Fare Sapere e la FLC CGIL offrono il percorso di formazione per la preparazione alla prova orale del concorso docenti Proteo Fare Sapere - Roma e Lazio FLC CGIL Roma Lazio - facebook.com facebook

AVVISO Concorso docenti D.M 205/2023 e D.D.G. 2939/2025 Classe di concorso A042 “Scienze e tecnologie meccaniche” Convocazione prova orale x.com