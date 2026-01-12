Sono disponibili online le informazioni relative alle ammissioni alla prova orale e al voto minimo richiesto per il concorso PNRR3 scuola secondaria, aggiornato dagli USR. Questa fase rappresenta un passaggio importante nel percorso di selezione, con dettagli pubblicati ufficialmente per consentire ai candidati di conoscere i requisiti necessari per accedere alla prova orale. Restano aggiornamenti costanti in attesa di eventuali ulteriori comunicazioni ufficiali.

Gli USR cominciano a pubblicare il voto minimo di accesso alla prova orale per il concorso PNRR3 per la scuola secondaria bandito con DDG. 29392025. L'articolo Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria, online le ammissioni alla prova orale e il voto minimo AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria, online le ammissioni alla prova orale e il voto minimo [IN AGGIORNAMENTO]

Leggi anche: Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria, ecco il voto minimo per l’accesso alla prova orale [IN AGGIORNAMENTO]

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Concorso PNRR3 scuola primaria: in Lombardia ammessi alla prova orale 1.713 candidati ma i posti sono più di 3.500; Concorso docenti PNRR 3: prove orali tra problemi e ritardi. Si riuscirà davvero a concludere per settembre?; Concorso docenti PNRR 3: scioglimento della riserva; Concorso docenti PNRR3, numero candidati ammessi alla prova orale infanzia e primaria. In alcuni casi posti già vuoti.

Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria, ecco il voto minimo per l’accesso alla prova orale [IN AGGIORNAMENTO] - Gli USR cominciano a pubblicare il voto minimo di accesso alla prova orale per il concorso PNRR3 per la scuola secondaria bandito con DDG. orizzontescuola.it

Prova orale infanzia e primaria concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 2938/2025, la traccia da sviluppare per svolgere la lezione simulata, di cui all’articolo 7, commi 2 e 3 del Decreto ministeriale n. 206 del 26 ottobre 2023, viene estratta dal can… x.com

# **prova orale di concorso pnrr3 prova orale concorso docenti si presenta in Ferrari** - facebook.com facebook