Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria rettifica voto minimo AGGIORNATO con Liguria

Gli USR hanno annunciato il voto minimo richiesto per superare la prova orale del concorso PNRR3 dedicato alla scuola secondaria. La soglia di accesso si alza, e ora i candidati devono raggiungere un punteggio più alto per passare alla fase successiva. La rettifica riguarda anche alcune regioni, come la Liguria, dove le nuove soglie sono state ufficializzate.

Gli USR hanno pubblicato il voto minimo di accesso alla prova orale per il concorso PNRR3 per la scuola secondaria bandito con DDG. 29392025 e le prove orali hanno già avuto inizio. D.D.G. 9 ottobre 2025, n. 2939 art. 8, comma 2, del “Alla prova orale è ammesso, sulla base dell’esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all’esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Sono disponibili online le ammissioni alla prova orale e il voto minimo richiesto per il concorso docenti PNRR3 della scuola secondaria, aggiornato anche per la Liguria.

Sono state pubblicate le informazioni aggiornate sul concorso docenti PNRR3 per la scuola secondaria, inclusi i requisiti di ammissione e il voto minimo necessario per la prova orale.

