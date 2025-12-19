Centro il concerto di Natale della Fanfara della Scuola Marescialli e Brigadieri dell' Arma dei carabinieri

L'esibizione musicale per le vie del centro storico con brevi soste nelle maggiori piazze (San Lorenzo, Duomo, Signoria, Repubblica) e conclusione con l'inno di Mameli in via Tornabuoni. L'evento, come per le principali città italiane, accompagnerà la cittadinanza ed i turisti nel corso dello. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Natale di Latina, il concerto della Fanfara dei carabinieri apre gli eventi per i 93 anni della città Leggi anche: All'ospedale "Moscati" il concerto di Natale della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri "Campania" Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Ad Avellino il concerto di Natale della Banda musicale della di Stato; Concerto di Natale: la Fanfara dei Carabinieri al Conservatorio Nicolini di Piacenza; A Cerveteri il concerto di Natale della Fanfara della Polizia di Stato; Natale di Latina, il concerto della Fanfara dei carabinieri apre gli eventi per i 93 anni della città. A Bolzano e Vipiteno le "note d'Avvento" con la fanfara della Brigata Alpina Julia - Nel capoluogo altoatesino il tradizionale concerto di Natale alla sala Rosebach. rainews.it

Concerto di Natale – Fanfara dei Carabinieri e Orchestra di Fiati del Conservatorio - Il Conservatorio Nicolini si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione: il Concerto di Natale 2025, in programma giovedì 18 dicembre alle ore 21 nel Salone dei Concer ... piacenzasera.it

È Natale a Legnano con la fanfara dei Bersaglieri, le maschere luminosi e la Croce Rossa - Mentre le maschere bianche con luci blu scintillant hanno portando un’atmosfera quasi surreale e magica ... legnanonews.com

Serenella Occhipinti. BGM maker · Holy Night. Concerto di Natale al centro sociale La Pace con le Alicanto-trio - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.