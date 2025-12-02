Concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato al Teatro Gesualdo

Tempo di lettura: < 1 minuto Nell'ambito del programma delle iniziative natalizie promosse dal Comune di Avellino, il giorno 7 dicembre 2025 avrà luogo: a partire dalle ore 17:30 in Piazza Castello la Cerimonia di accensione delle luminarie natalizie;. alle ore 18:30 presso il Teatro Comunale Carlo Gesualdo il Concerto di Natale della Banda Musicale della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Maurizio Billi, alla presenza del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia Vittorio Pisani, presentato dall'artista Serena Autieri.. La cittadinanza è invitata a partecipare. L'ingresso al concerto è libero, ma la prenotazione è obbligatoria.

