Il Legend Club di Milano si prepara a ospitare un concerto atteso: il 5 marzo, alle 21.30, i Brothers of Metal saliranno sul palco, con i Moonlight Haze ad aprire la serata. La location si trasformerà in una fortezza nordica, creando un’atmosfera intensa e coinvolgente per gli amanti del metal.

Il 5 marzo 2026, alle 21.30 precise, il Legend Club di Milano si trasformerà in una fortezza nordica, dove il metal non è solo suono ma rituale. I Brothers of Metal, la band svedese che ha ridefinito il power metal con un’ossessione per la mitologia vichinga, torneranno in Italia dopo anni di assenza, portando con sé il loro universo epico, fatto di cori marziali, chitarre che sembrano spade che si scontrano e una scenografia che sembra uscita da un libro di saghe nordiche. Il concerto, già sold out in poche ore dalla vendita dei biglietti su MC2Live.it, è l’evento più atteso del mese in ambito metal italiano, con un’affluenza prevista di oltre 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Concerto dei Brothers of Metal a marzo con Moonlight Haze in apertura

Approfondimenti su Brothers of Metal

I Plastic Haze, band nota per la partecipazione a X Factor 2025, tornano con il nuovo singolo

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Brothers of Metal

Argomenti discussi: Dire Straits Reload: c’è grande attesa per il concerto a Trento del prossimo 20 febbraio; Alborosie in concerto Sherwood Festival: il Reggae Day 2026 si prepara a un grande ritorno; Éric Cantona ha annunciato il suo album di debutto in studio, Perfect Imperfection; The Blues Brothers: musica e cinema in un cult senza tempo.

Brothers of Metal in concerto a marzo: Moonlight Haze in aperturaI Brothers of Metal stanno per tornare in concerto in Italia. La formazione svedese power metal, che prende ispirazione dalla mitologia norrena e dalle saghe dei vichinghi, tornerà nel nostro Paese tr ... rockol.it

Brothers of Metal: un concerto in Italia a marzoTornano a suonare in Italia i Brothers of Metal, formazione svedese power metal che prende ispirazione dalla mitologia norrena e dalle saghe dei vichinghi. Il concerto si terrà il 5 marzo 2026 al ... rockol.it