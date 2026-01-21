I Plastic Haze, band nota per la partecipazione a X Factor 2025, tornano con il nuovo singolo

I Plastic Haze, reduci dall’esperienza a X Factor, tornano con il nuovo singolo Domani vivi. Dopo aver conquistato il grande pubblico a X Factor 2025 e con un seguito in costante crescita, i Plastic Haze tornano con il nuovo singolo Domani Vivi, disponibile dal 23 gennaio su tutte le piattaforme digitali per NEEDA Records, distribuito da Virgin Music Italia ( Universal Music Group ). Il senso di smarrimento può trasformarsi in forza vitale. È da questa urgenza emotiva che nasce Domani Vivi: un brano intenso e viscerale che racconta la fragilità dell’esistenza con uno sguardo carico di speranza. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Plastic Haze, dopo X Factor la band torna con il singolo Domani vivi

