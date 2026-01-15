The Bluff il trailer del film dei Russo Brothers con Priyanka Chopra

I fratelli Russo e Priyanka Chopra Jonas (l'ultimo cognome è del marito Nick Jonas) ci riprovano con il film che unisce thriller, azione e avventura intitolato The Bluff. Mentre ormai da molto tempo non si hanno più notizie sull'uscita della seconda stagione della maxi spy-series Citadel (anche se i rumors riferiscono dell'insoddisfazione di Amazon per quanto visto delle nuove immagini), i produttori-creatori e la protagonista della seconda serie più costosa di Prime Video (ovviamente dopo Gli Anelli del Potere) presentano un nuovo film thriller, che forse ha appunto anche lo scopo di farci dimenticare Citadel e i suoi spinoff (compreso quello italiano), messi in pausa in attesa di capire cosa sarà della serie madre. 🔗 Leggi su Today.it

