Gli Alter Bridge sono in Italia e si esibiranno alla ChorusLife Arena di Bergamo. Dopo alcuni anni, il gruppo torna a esibirsi nel nostro paese, portando il loro sound hard rock apprezzato da molti appassionati. L’appuntamento rappresenta un'occasione per ascoltare dal vivo una band di rilievo nel panorama musicale internazionale.

Grande ritorno in Italia per una delle formazioni hard rock maggiormente amate dai fan degli anni Duemila. Gli Alter Bridge hanno annunciato il nuovo album omonimo e il “What Lies Within Tour”, che li vedrà su molti palchi in Europa e UK a supporto dell’ottavo disco di inediti, uscito il 9 gennaio 2026. Previsti anche due concerti in Italia: la band guidata da Myles Kennedy e Mark Tremonti si esibirà il 2 febbraio 2026 all’Atlantico di Roma e il 3 febbraio 2026 alla ChorusLife Arena di Bergamo. 18:45 Sevendust – 19:35 Daughtry – 21:00 Alter Bridge BergamoNews.🔗 Leggi su Bergamonews.it

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Gli Alter Bridge arrivano a Bergamo: concerto alla ChorusLife Arena; Alter Bridge: un nome, una definizione; Alter Bridge: un ritorno che sa di (discreta) naftalia.

. @alterbridge: guarda l’intervista a #VirginRadio Viola ha incontrato a Berlino @MylesKennedy e Mark Tremonti in occasione dell'uscita del nuovo omonimo album di inediti @NapalmRecords x.com