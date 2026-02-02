Questa sera il concerto degli Alter Bridge all’Atlantico di Roma è stato cancellato all’ultimo minuto. La band avrebbe dovuto salire sul palco per una data prevista per questa sera, ma l’evento è stato improvvisamente annullato senza spiegazioni ufficiali. I fan sono rimasti delusi e molti si chiedono cosa sia successo. Al momento, nessuna comunicazione ufficiale da parte dell’organizzazione o della band.

Il concerto degli Alter Bridge previsto per questa sera, 2 febbraio 2026, all’Atlantico di Roma non si terrà. La cancellazione è stata annunciata dal promoter MC2, che ha spiegato di dover affrontare “ragioni indipendenti dalla nostra volontà” alla base della decisione. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle cause precise della cancellazione, né alcun dettaglio sulle circostanze che hanno portato al fallimento dell’evento. Il comunicato, redatto in tono formale ma carico di rammarico, sottolinea la profonda delusione del team organizzativo nei confronti dei fan che attendevano con entusiasmo il concerto, considerato il primo in Italia della band per il tour europeo in corso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il concerto degli Alter Bridge a Roma non si terrà: motivo ufficiale non comunicato.

