Concerto Accordare la speranza con la pianista Annamaria Giannelli

Giovedì 5 febbraio, alle 16.30, in anteprima per la Stagione del “PianoFestival San Nicola 2026” dell'Eurorchestra, curata dai Maestri Francesco Lentini e Angela Montemurro, si terrà un concerto speciale nell’Auditorium della Biblioteca Sagarriga Visconti Volpi di Bari (via Pietro Oreste 45, ingresso libero). Ad esibirsi sarà la pianista Annamaria Giannelli, che eseguirà un repertorio classico, dall'800 ad oggi, di brani scritti da compositrici donne. L’evento, dal titolo «Accordare la Speranza. Respiri di musica e ritmi di cura», nasce in convenzione con la Biblioteca Nazionale Sagarriga Visconti Volpi, diretta da Antonietta de Felice, ed è realizzato in collaborazione con le associazioni “Gemme Dormienti” e ACTO Puglia, impegnate rispettivamente nella tutela della fertilità delle pazienti oncologiche e nella lotta al tumore ovarico.🔗 Leggi su Baritoday.it

