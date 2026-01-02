Palacultura | concerto per la mano sinistra con il pianista Giovanni Nesi
L’Associazione Bellini inaugura il 2026 con un concerto al Palacultura, domenica 4 gennaio alle ore 18. Il pianista Giovanni Nesi presenterà un recital intitolato
Primo concerto del 2026 per l'Associazione Bellini, domenica 4 gennaio alle ore 18 al Palacultura si esibirà il pianista Giovanni Nesi in un concerto "per la mano sinistra".ProgrammaJohann Sebastian Bach (1685-1750)Preludio, Gavotta I E Ii, Gigadalla Suite Per Violoncello N. 6 In Re Maggiore Bwv.
