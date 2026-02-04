Con Passione | un libro a più voci per ricordare don Salvatore Napoleone

Lunedì sera, nella Cattedrale di Palermo, si tiene la presentazione del libro

Lunedì 23 febbraio, alle ore 19, in Cattedrale, alla presenza dell'arcivescovo Corrado Lorefice sarà presentato il libro "Con Passione" dedicato a don Salvatore Napoleone, nato a Ficarazzi nel 1954 e morto a causa di un infarto nel 2001 a 47 anni di età, presbitero della Chiesa di Palermo.🔗 Leggi su Palermotoday.it

