' Passione cinema' un incontro e un libro postumo per ricordare Paolo Micalizzi
Giovedì 18 alle 17.30 a Casa Cini è in programma la presentazione del libro postumo di Paolo Micalizzi dal titolo 'Passione cinema. Oltre un secolo di film, volti e storie', in uscita come supplemento del settimanale diocesano 'la Voce di Ferrara-Comacchio'.
