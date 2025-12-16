' Passione cinema' un incontro e un libro postumo per ricordare Paolo Micalizzi

16 dic 2025

Giovedì 18 alle 17.30 a Casa Cini si terrà la presentazione del libro postumo di Paolo Micalizzi, intitolato

Giovedì 18 alle 17.30 a Casa Cini è in programma la presentazione del libro postumo di Paolo Micalizzi dal titolo 'Passione cinema. Oltre un secolo di film, volti e storie', in uscita come supplemento del settimanale diocesano 'la Voce di Ferrara-Comacchio'.

