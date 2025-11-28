Amore e generosità dal Don Bosco all' Africa un libro per ricordare la prof Cinzia Pennino
Esce il 5 dicembre per Effatà Editrice (16 euro) nella collana Vita-grafie il libro "Cinzia, in viaggio nella vita", a cura di Adele Cammarata, con prefazione di don Enzo Volpe: un volume che è molto più di una biografia ed è piuttosto il ritratto corale di una donna che ha trasformato ogni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
