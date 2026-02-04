Con la Fumettoteca la Nona Arte si mette a tavola | tornano le ' Pizzate Fumettistiche'

La Fumettoteca Nazionale di Roma riapre le sue porte alle 'Pizzate Fumettistiche'. Dopo una pausa, gli appassionati di fumetti possono tornare a condividere idee e scambiare opinioni in un clima informale, accompagnati da pizza e birra. L’evento, organizzato dall’istituzione, mira a riunire autori, esperti e fan, creando un momento di confronto diretto e senza formalità.

Non di solo pane vive l'universo fumettistico, ma anche di convivialità e confronto. La Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati 'Calle' con l'anno nuovo annuncia la ripresa delle sue storiche 'Pizzate-Birrate Fumettistiche', un appuntamento periodico nato per far incontrare autori, esperti del.

