In occasione della Giornata della Memoria, la Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati ‘Calle’ presenta la mostra digitale ‘Proto-Memoria: nona arte oltre il filo spinato’. Un progetto che utilizza il linguaggio del fumetto per narrare, attraverso gli occhi dei bambini sopravvissuti, un aspetto fondamentale della memoria storica dell’Olocausto, offrendo uno sguardo rispettoso e riflessivo su un passato ancora presente.

In occasione della Giornata della Memoria, la Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati ‘Calle’, propone la mostra digitale ‘ Proto-Memoria: nona arte oltre il filo spinato ’, un progetto che unisce memoria storica e linguaggio del fumetto per raccontare l’ Olocausto dal punto di vista dei bambini sopravvissuti. L’esposizione, online sui canali ufficiali della Fumettoteca, è dedicata al volume a fumetti ‘Olocausto. Storie di sopravvissuti’, realizzato da Zane Whittingham e Ryan Jones per Valentina Edizioni. Il libro raccoglie sei storie vere, quelle di Heinz, Trude, Ruth, Martin, Suzanyie e Arek: bambini ebrei la cui vita viene spezzata dalla persecuzione nazista, dalla Notte dei Cristalli alle deportazioni, dai rifugi antiaerei fino agli orrori di Auschwitz. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fumettoteca: ’nona arte oltre il filo spinato’

