Comunicato Stampa | Il cordoglio del presidente Zaia per la scomparsa dell' avvocato Roberto Nordio

Il presidente Zaia esprime il suo cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Roberto Nordio, figura di rilievo nel mondo forense di Treviso e fratello del ministro della Giustizia, Carlo Nordio. L’avvocato Nordio, presidente emerito della Camera Penale Trevigiana, ha lasciato un’importante eredità professionale e umana nella comunità.

"Con profonda tristezza ho appreso la notizia della scomparsa dell'avvocato Roberto Nordio, avvocato stimato, figura di spicco della comunità forense di Treviso, presidente emerito della Camera Penale Trevigiana che aveva contribuito a fondare nel 1987, e fratello del ministro della giustizia, Carlo Nordio. E proprio alla famiglia e a tutti coloro che hanno avuto l'indubbio privilegio di collaborare con Roberto Nordio, esprimo anche a nome dei veneti le mie più sincere condoglianze e la vicinanza in questo momento di dolore".

