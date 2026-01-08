Il Presidente Zaia ha partecipato all'inaugurazione dell’Istituto penale per i minorenni di Rovigo, sottolineando l’importanza di un luogo che concilia la necessità di garantire la certezza della pena con l’opportunità di un percorso di reinserimento. L'apertura rappresenta un passo significativo nell'ambito della giustizia minorile, promuovendo un sistema che mira alla responsabilità e al cambiamento dei giovani coinvolti.

(Arv) Venezia, 8 gennaio 2026 “Un Istituto penale per i minorenni è il luogo in cui lo Stato tiene insieme due principi irrinunciabili: certezza della pena e possibilità concreta di cambiare strada. Chi sbaglia risponde, senza ambiguità. Ma se parliamo di ragazzi, la pena deve diventare anche un percorso obbligato di responsabilizzazione, studio e lavoro. Altrimenti, non stiamo costruendo sicurezza: stiamo solo rinviando il problema.” La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Presidente Zaia all'inaugurazione dell'Istituto penale per i minorenni di Rovigo

