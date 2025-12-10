Fiumi a rischio esondazione la Regione attiva le misure di protezione civile sugli attraversamenti ferroviari

La Regione siciliana intensifica le misure di protezione civile a causa del rischio di esondazioni dei fiumi. È in corso una ricognizione dettagliata sugli attraversamenti ferroviari e le aree demaniali fluviali, al fine di garantire la sicurezza e prevenire eventuali emergenze legate alle piene dei corsi d’acqua.

La Regione siciliana alza il livello di attenzione sui guadi dei corsi d’acqua, avviando una ricognizione capillare nelle aree demaniali fluviali dell’intero reticolo idrografico. L’obiettivo è prevenire situazioni di rischio nel periodo più esposto alle esondazioni, coinvolgendo gli enti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Obbligo di chiusura dei guadi nei fiumi dei 108 Comuni del Messinese A disporlo l’Autorità di bacino, con l'ingegnere Santoro. Il provvedimento contro il rischio idraulico investe le strutture non autorizzate... - facebook.com Vai su Facebook

Presegue l’allerta arancione su Milano e la Lombardia: temporali in arrivo, Lambro e Seveso a rischio esondazione - Proseguono almeno fino alla mezzanotte di oggi, venerdì 29 agosto, le allerte gialla e arancione diramate dalla Protezione Civile a Milano e sulla Lombardia. Da fanpage.it