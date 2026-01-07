Verso le comunali nasce Progetto Cervinara | fuori gli schemi
In vista delle prossime elezioni comunali a Cervinara, nasce “Progetto Cervinara”, un’iniziativa che punta a un approccio diverso alla politica locale. Con l’obiettivo di contribuire a un percorso trasparente e partecipato, il progetto si presenta come un punto di riferimento per chi desidera un cambiamento concreto. Mentre si avvicinano le consultazioni, l’attenzione si concentra sull’importanza di un dibattito costruttivo e di soluzioni condivise per il futuro del paese.
Tempo di lettura: 2 minuti Verso le elezioni amministrative al Comune di Cervinara dopo la sfiducia al sindaco Caterina Lengua entra nel vivo la campagna elettorale. Nasce il gruppo Progetto Cervinara: “In una fase delicata per la vita democratica della nostra comunità, sentiamo il dovere di chiarire con fermezza quale idea di politica ispira Progetto Cervinara. Progetto Cervinara è una proposta civica, nata per unire e non per dividere, aperta a tutte le sensibilità politiche, culturali e sociali che condividono la volontà di avviare un cambiamento reale per il nostro Paese. Un progetto che non cancella le differenze, ma le rispetta e le valorizza dentro una visione comune. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
