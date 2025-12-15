Nasce La Sagra a Natale nel Borgo Castello di Cervinara | il programma

Dopo oltre 40 anni di tradizione con la celebre "Sagra della Castagna del Partenio", l’Associazione culturale IL MASTIO presenta un evento unico tutto dedicato alla magia del Natale: "La Sagra a Natale", prevista per il 20 e 21 dicembre dalle 10.00 alle 23.00 nel suggestivo Borgo Castello di. Avellinotoday.it

