Nasce La Sagra a Natale nel Borgo Castello di Cervinara | il programma

Nel cuore di Cervinara, il Borgo Castello si anima con

Dopo oltre 40 anni di tradizione con la celebre "Sagra della Castagna del Partenio", l’Associazione culturale IL MASTIO presenta un evento unico tutto dedicato alla magia del Natale: "La Sagra a Natale", prevista per il 20 e 21 dicembre dalle 10.00 alle 23.00 nel suggestivo Borgo Castello di. Avellinotoday.it

NATALE AL BORGO DI BAGNARA | IL VIDEO

Sagre e feste vicino Roma sabato 13 e domenica 14 dicembre: polenta, ciammellette e il villaggio di Babbo Natale - Nei dintorni di Roma c’è sempre un buon motivo per fuggire ... msn.com