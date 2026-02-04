Completata la salita lenta dei Cappuccini
La salita ai Cappuccini si è conclusa dopo più di dieci minuti di fatica. La strada era affollata, e i devoti hanno fatto molte pause lungo il percorso. La lentezza è stata causata dalla presenza di tante persone che si sono fermate spesso, rendendo il cammino più lungo e faticoso del previsto.
Un'avanzata molto lenta, rallentata dall'eccessiva presenza di persone lungo il percorso: sono stati necessari più di dieci minuti per completare la prima parte, tra grande sforzo dei devoti e diverse pause. .🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Approfondimenti su Cappuccini Salita
Comincia a gremirsi piazza Stesicoro in attesa della salita dei Cappuccini
#Catania-Piazza Stesicoro || Questa mattina piazza Stesicoro si riempie di fedeli che aspettano l’inizio della salita dei Cappuccini.
Asilo di Salita Cappuccini, iscrizioni aperte in attesa che il Tar si esprima nel merito della chiusura voluta dal Comune
Le iscrizioni all’asilo di Salita Cappuccini sono attualmente aperte, con l’open day confermato per il 7 gennaio 2026.
Lega Pallavolo Serie A Femminile. Giulio Cercato · Brilliant. ALICE DEGRADI, INTERVIEWS ON THE ROAD BY KGM @alice.degradi , protagonista da anni nel nostro Campionato e schiacciatrice di @chieri76 , è salita a bordo di @kgm_italia per una b facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.