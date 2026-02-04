Completata la salita lenta dei Cappuccini

La salita ai Cappuccini si è conclusa dopo più di dieci minuti di fatica. La strada era affollata, e i devoti hanno fatto molte pause lungo il percorso. La lentezza è stata causata dalla presenza di tante persone che si sono fermate spesso, rendendo il cammino più lungo e faticoso del previsto.

