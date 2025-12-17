Asilo di Salita Cappuccini iscrizioni aperte in attesa che il Tar si esprima nel merito della chiusura voluta dal Comune
Le iscrizioni all’asilo di Salita Cappuccini sono attualmente aperte, con l’open day confermato per il 7 gennaio 2026. La scuola rimane disponibile in attesa della pronuncia del Tar sulla recente decisione di chiusura richiesta dal Comune. Un’opportunità importante per i genitori che desiderano iscrivere i propri figli in un ambiente accogliente e stimolante.
Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia di Salita Cappuccini restano regolarmente aperte e l’open day è confermato per il 7 gennaio 2026. È quanto viene ribadito in un comunicato di aggiornamento diffuso dopo il primo pronunciamento del Tar di Milano sul ricorso presentato contro il piano di. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Primaria Corridoni e infanzia Salita Cappuccini: il Tar rimanda tutto al prossimo 28 aprile - Primaria Corridoni e infanzia Salita Cappuccini, per genitori e bambini il regalo di Natale è arrivato in anticipo, anche se ... espansionetv.it
